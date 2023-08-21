Rusya’nın hayalet filosu

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Yaklaşık 500 gemiden oluştuğu iddia edilen hayalet filonun, petrol ticaretinde tercih edilmeyen eski tankerlerden oluşturulduğu belirtilirken, çeşitli uygulamalarla söz konusu gemilerin hangi ülkenin yükünü taşıdığının izlenemez hale getirildiği aktarıldı. Uluslararası denizcilik araştırma firması Lloyd’s List Intelligence’dan Michelle Wiese Bockmann’ın analizlerine göre gemilerin sahipleri ve işletmeci firma bilgileri her ay değiştiriliyor. Geminin taşıdığı bayrak, kayıtlı olduğu ülke, işletmeci firma ve firma yetkililerinin sürekli olarak değiştirildiği ve bunların tamamının farklı ülkelerden tercih edildiğini söyleyen Bockmann, böylelikle Rusya ya da Çin’in taşınan yükle ilişkilendirilmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtiyor.

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AÇIK DENİZDE TRANSFER

Gemilerin anlık lokasyonlarının belirlenmesini sağlayan sistemler belirli bir süreliğine kapatılarak, denetimin olmadığı uluslararası sularda gemiden gemiye petrol aktarımı da yöntemlerden biri olarak kullanılıyor. Taşınan Rus ham petrolü Hindistan başta olmak üzere farklı Asya ülkelerinde işlendikten sonra, Kremlin yönetimine yaptırım uygulayan Batılı ülkelere dahi ihraç ediliyor. Bockmann, ikinci el tanker piyasasında normalin çok üstünde değer artışı yaşandığına dikkat çekerken, düzenlemelerdeki boşluklar sayesinde dünya denizcilik piyasasının yüzde 12’sinin “karanlıkta” kaldığını belirtiyor. Avrupa Birliği geçen yıl sonunda Rusya’dan deniz yoluyla yapılan tüm ham petrol ithalatını durdurmuş ve Rus petrolünde varil başına tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.