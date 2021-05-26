Rusya'nın evcil hayvanlara koronavirüs aşısı hamlesi çok konuşulmuştu... Ve başladı

Rosselhoznadzor danışmanı Yuliya Melano, Rusya’nın bazı bölgelerinde veteriner kliniklerinde evcil hayvanlara Kovid-19 aşılaması yapılmaya başlandığını belirtti.

Melano, “Hayvanları hastalıktan korumak üzere Rosselhoznadzor bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın tek aşısı Carnivac-Cov’un ilk partileri dün itibarıyla Rusya’nın çeşitli kentlerine teslim edildi. Aşılama, üretici Federal Hayvan Sağlığı Koruma Merkezi'nden aşıyı satın alan özel ve devlet klinikleri tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Melano’ya göre klinikler, evcil hayvan yetiştiricilerinin yanı sıra sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinin ve hayvanları serbestçe dolaştırılan vatandaşların aşılamaya yüksek ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, daha önce belirtildiği üzere hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısı, Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığı Koruma Merkezi tarafından geliştirildi. Aşıdan ayda 3 milyondan fazla doz üretilebilecek.

Rosselhoznadzor bu hafta aşı geliştiricisinin aşının fiyatını, gerekli iki doz için daha önce duyurulan 588 rubleden (67.5 TL) 500 rubleye (57.4 TL) düşürdüğünü duyurmuştu.

Rosselhoznadzor daha önce hayvanlara yönelik Rus Kovid-19 aşısına Arjantin, Güney Kore, Japonya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer bazı ülkelerin ilgi duyduğunu açıklamıştı.

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