Rusya’dan yeni S-400 açıklaması: Tamamını Türkiye’de üretmek mümkün değil

Rusya’da silah üreticilerini bir çatı altında toplayan “Rostex” Konsorsiyumu Başkanı Sergey Çemezov, S-400 sistemlerinin Türkiye’de üretilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Rusya Devlet televizyon kanalı RT’ye Türkiye ile savunma sanayisi işbirliği ve özellikle S-400 konusunda açıklamalar yapan Çemezov, “Türkiye ile yaptığımız anlaşmanın, üretimde yerelleşme öngördüğü doğru. Ancak sistemin tamamen Türkiye’de üretileceği anlamına gelmiyor. İstesek bile, Türkiye’nin mevcut alt yapısıyla bunu şu anda hayata geçirmesi mümkün değil. Tüm bu yüksek teknolojik üretimin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için ilk önce gerekli teknik kadroları yetiştirecek eğitim kurumlarının açılması gerekir” dedi.

‘NATO’YA TEHDİT DEĞİL’

S-400’ün bir savunma sistemi olduğu için istense dahi NATO’ya bir tehdit oluşturamayacağını söyleyen Çemezov, “S-400 hava savunma silahı, saldırı silahı değil” diye konuştu.