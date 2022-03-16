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Rusya'dan yaptırım misillemesi

#Rusya#ABD#Yaptırım
Rusyadan yaptırım misillemesi

ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil pek çok üst düzey Rus hükümet yetkilisine yaptırım uygulamasına Moskova’dan misilleme geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, üst düzey ABD’lilerden oluşan 13 kişilik bir yaptırım listesi açıkladı. Listede ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı James Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley da yer alıyor.

AVRUPA KONSEYİNDEN ÇIKIŞ

Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Konseyi’nden (AK) atılma riskiyle karşı karşıya kalan Rusya, üyelikten ayrıldığını Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un imzasını taşıyan bir mektupla Genel Sekreter Marija Pejcinoviç Buriç’e resmen bildirdi. 1966’dan bu yana AK üyesi olan Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme niyetini de açıkladı. Bu adım, Rus vatandaşlarının ihlaller konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmayacakları anlamına geliyor.

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#Rusya#ABD#Yaptırım

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