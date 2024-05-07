Rusya’dan Ukrayna sınırında nükleer prova

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2022 yılında Ukrayna’ya yönelik işgal başlatan Rusya lideri Vladimir Putin, dün ilk defa resmen nükleer silahların devreye girebileceğinin işaretini verdi.

KARARNAME YAYINLADI

Putin, Rusya Savunma Bakanlığına hitaben imzaladığı kararnamede “Rusya sınırları yakınında güvenliğimizi tehdit eden gelişmeleri dikkate alarak, silahlı kuvvetlerimize stratejik olmayan, taktik nükleer silahları kapsayan tatbikat başlatmalarını emrediyorum. Tatbikatın amacı gereksinim duyulması halinde taktik nükleer gücümüzün kullanılmasının prova edilmesidir” dedi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı da “Yakın gelecekte Rusya’nın güney askeri bölgesinde taktik nükleer silahların devreye gireceği tatbikat düzenlenecek. Taktik nükleer silahlar yanı sıra söz konusu tatbikatta konvansiyonel füze sistemleri de test edilecek” dendi.

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NE ANLAMA GELİYOR

Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılından bu yana Rusya nükleer şıkkı sürekli gündemde canlı tutarak Batı’ya gözdağı vermek için kullandı. Nükleer savaş ihtimali Rus devlet televizyon kanalları ve Dmitriy Medvedev gibi ikinci derece yetkililer tarafından sürekli konuşuldu. Vladimir Putin dün imzaladığı tatbikat kararnamesiyle “Nükleer savaş olası” mesajı verdi.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Nükleer tatbikat doğrudan dış tehditlerle bağlantılı. Adres vermek gerekirse Fransa lideri Emmanuel Macron ve ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un açıklamaları gösterilebilir. Macron, Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü söylerken, Cameron Ukrayna’ya Batı tarafından verilen uzun menzilli silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabileceğini dile getirdi” dedi. Sözcü Peskov ayrıca Ukrayna topraklarına ayak basacak yabancı ülke askerini ilhakçı sayacaklarının altını çizdi.

TAKTİK İLE STRATEJİK NÜKLEER SİLAH FARKI

Stratejik nükleer silahlar yaklaşık 10 megatondan (10 milyon ton TNT eşdeğer) başlarken, taktik nükleer silahlar 1-100 kiloton (1000 ton ile 100 bin ton TNT eşdeğer) kategorisinde yer almakta. Taktik nükleer silah genelde savaş uçaklarıyla orta menzilli füzelerle hedefe ulaştırılıyor.

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NATO’DAN RUSYA’YA İKİ KIRMIZI ÇİZGİ

İtalyan La Repubblica gazetesine göre NATO’nun Brüksel’deki komutanlığı Ukrayna konusunda iki kırmızı çizgili bir plan geliştirdi. İddiaya göre Rusya’nın Belarus’u Ukrayna savaşına dahil etmesi ya da Baltık cumhuriyetleri, Polonya veya Moldova’ya askeri müdahalede bulunması halinde NATO ülkeleri Ukrayna lideri Zelenski’nin davetiyle Ukrayna’ya asker yollayabilir.