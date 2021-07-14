Rusya’dan tedbirleri sıkılaştırma sinyali

Dün itibariyle son 24 saatte 24 bin 702 yeni vakanın tespit edildiği Rusya’da asıl tedirgin eden husus yaşanan can kaybı. Rusya’daki salgınla mücadele merkezi açıklamasına göre ülkede bir günde 780 kişi koronavirüsten öldü.

AŞI MECBURİYETİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın ilan ettiği önlemleri örnek göstererek, “Salgınla ilgili şu anda aldığı yeni karar yok. Ancak gidişat, Fransa benzeri ek önlemlere başvurabileceğimizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Aşı mecburiyeti, atılacak adımların başında gelebilir” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜ

Kremlin’in açıklaması Rusya’daki turizm sektörünü tedirgin etti. 22 Haziran’da Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılmasına izin veren Rusya’nin Fransa modeli önlemleri uygulamaya koyması durumunda Rus vatandaşlarının ülkeye dönüşte aşı ve PCR testine bakılmaksızın 10 gün karantinaya alınmaları gündeme gelecek.

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