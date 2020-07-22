Rusya’dan Libya için kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın önceki gün Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile Katar Savunma Bakanı ile görüşmesinden sonra Ankara Rusya’dan da bir heyeti ağırladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki bir heyet dün Dışişleri Bakanlığı’nda Libya konusunda temaslarda bulundu. Görüşmede Türk tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Libya’daki krize çözüm bulmak ve yol haritası belirlemek amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Kaynaklar, Türkiye’nin askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Sirte’ye yönelik olası bir operasyonu ciddi şekilde gündemine almasının, teknik heyet görüşmelerine hızlandırdığını ifade etti.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Libya’da meşru hükümetin, darbeci Halife Hafter güçlerinin elindeki Sirte ve Cufra kentlerini geri alma hazırlığı sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek bu ülkedeki son durumu ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Mısır’ın Libya’da siyasi çözüm konusundaki gayretlerini övdü. Trump-Macron görüşmesine ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere ise, iki liderin “yabancı güçler ve orduların varlığı ile Libya’da artan gerginliği azaltmanın yollarını görüştüğünü” söyledi.