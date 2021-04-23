Rusya’dan Kırım’da 10 bin asker ile tatbikat

Kırım’da tatbikatı denetleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, birliklerin 1 Mayıs itibarıyla üslerine geri döneceğini açıkladı.

Ancak bu yıl yapılacak bir başka tatbikat için ağır silahların bölgede kalacağı bilgisini verdi. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Şoygu’nun açıklamaları üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda Rus birliklerinin bölgeden çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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