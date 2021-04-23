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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya’dan Kırım’da 10 bin asker ile tatbikat

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan Kırım’da 10 bin asker ile tatbikat

Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesinde artan askeri hareketliliğin Ukrayna ile Rusya arasında neden olduğu kriz sürerken, iki aydır Kırım’a yığınak yapan Moskova yönetimi 2014’ten beri bölgede yaptığı en büyük tatbikatı başlattı.

Kırım’da tatbikatı denetleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, birliklerin 1 Mayıs itibarıyla üslerine geri döneceğini açıkladı.

Ancak bu yıl yapılacak bir başka tatbikat için ağır silahların bölgede kalacağı bilgisini verdi. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Şoygu’nun açıklamaları üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda Rus birliklerinin bölgeden çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Rusya’dan Kırım’da 10 bin asker ile tatbikat

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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