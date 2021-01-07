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Dünya
AA / AFP
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş ABD açıklaması 'ABD'nin seçim sistemi eskimiş'

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Rusya'dan flaş ABD açıklaması 'ABD'nin seçim sistemi eskimiş'
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasını girmesini değerlendirdi.

Washington’daki olayların “ABD’nin iç işleri” olduğunu belirten Zaharova, “ABD’de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur.” dedi.

ABD’de medyanın toplumda bölünmeye yol açan siyasi mücadelenin aracı haline geldiğini de kaydeden Zaharova, “(Washington’daki olaylarla ilgili olarak) Dost Amerikan halkına tarihindeki bu dramatik anı layıkıyla atlatmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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