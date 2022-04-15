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Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e nükleer tehdit

#Rusya#Nükleer#Baltık Ülkeleri
Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e nükleer tehdit

Rusya, Ukrayna işgalinin ardından NATO üyeliğini gündeme alan İsveç ve Finlandiya’yı Baltık Denizi’ne nükleer silah sevk etmekle tehdit etti.

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İskandinav ülkelerinin NATO’ya üye olması halinde Moskova’nın gerekli tedbirleri alacağını söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, “İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa, İttifak’ın Rusya Federasyonu ile olan kara sınırlarının uzunluğu iki katından fazla artacak. Doğal olarak, bu sınırların güçlendirilmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

İŞGAL GÜNDEME GETİRDİ

Böyle bir durumda Rusya’nın kara kuvvetleri ile hava savunmasını güçlendirmek ve Finlandiya Körfezi’ne deniz kuvvetleri konuşlandırmak zorunda kalacağını söyleyen Medvedev, “Baltık’ın nükleerden arınmış statüsünden bahsetmek artık mümkün olmayacaktır, dengenin yeniden sağlanması gerekir” diye konuştu. Avrupa Birliği üyesi olan ancak askeri olarak tarafsızlığını koruyan İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından NATO üyeliğini gündemine almıştı. Finlandiya, Rusya ile 1340 km kara sınırını paylaşıyor.

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#Rusya#Nükleer#Baltık Ülkeleri

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