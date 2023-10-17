Rusya'dan dikkat çeken nükleer hamlesi

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Rusya, 2000 yılında imzaladığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekmek için ilk adımı attı.



Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yapılan oturumda, Rusya'nın anlaşmaya verdiği onayın iptaline dair hazırlanan yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarıya oturuma katılan 412 milletvekili "evet" oyu verdi. Ret oyu veya çekimser oy kullanan ise olmadı.

Devlet Duması Başkanı Viyaçeslav Volodin oylamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 yıldır ABD’nin bu anlaşmayı onaylamasını bekliyorduk. Ancak Washington, çifte standartları ve küresel güvenlik meselelerine yönelik sorumsuz tutumu nedeniyle bunu yapmadı. Biz de ülkemizin güvenliğini sağlamak adına bu onayı iptal ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yasa tasarısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayına sunulacak.