×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan dikkat çeken nükleer hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Nükleer#Yasa Tasarısı
Rusyadan dikkat çeken nükleer hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 16:05

Rusya'nın "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması"ndan onayını çekmesine dair hazırlanan yasa tasarısı Rus Duma'sında yapılan oylama ile kabul edildi.

Haberin Devamı

Rusya, 2000 yılında imzaladığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekmek için ilk adımı attı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yapılan oturumda, Rusya'nın anlaşmaya verdiği onayın iptaline dair hazırlanan yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarıya oturuma katılan 412 milletvekili "evet" oyu verdi. Ret oyu veya çekimser oy kullanan ise olmadı.

Devlet Duması Başkanı Viyaçeslav Volodin oylamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 yıldır ABD’nin bu anlaşmayı onaylamasını bekliyorduk. Ancak Washington, çifte standartları ve küresel güvenlik meselelerine yönelik sorumsuz tutumu nedeniyle bunu yapmadı. Biz de ülkemizin güvenliğini sağlamak adına bu onayı iptal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayına sunulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Nükleer#Yasa Tasarısı

BAKMADAN GEÇME!