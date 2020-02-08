Rusya’dan bugün heyet geliyor

Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından, İdlib’le ilgili özetle şunları söyledi: “İnsani dramı ya da felaketi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız ve rejimin garantörü olan Rusya ile bu süreci tekrar değerlendiriyoruz.”

SALDIRGANLIK DURSUN SİYASİ SÜREÇ BAŞLASIN

“Biraz önce gelen bilgiye göre, yarın (bugün) Rusya’dan Dışişleri Bakanlığının başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye’ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Eğer bu görüşmelerden sonra ihtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme konusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin mutabık kalmışlardı. Amacımız bu çalışmalarla bir an önce bu zulmü ve rejimin saldırganlığını durdurmak ve Anayasa Komisyonu toplantılarına kaldığı yerden devam ederek, siyasi sürece ivme kazandırmaktır.”