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HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan Avrupa'ya rest! Savaş uçakları havalandı...

#RUSYA#Belarus#Polonya
Rusyadan Avrupaya rest Savaş uçakları havalandı...

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinde Polonya Rusya'yı, Rusya AB'yi suçlarken, Rusya dün nadir görülen bir güç gösterisiyle Belarus hava sahasına nükleer yetenekli bombardıman uçaklarını gönderdi.

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Rusya, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin sınırlarında kamp yapan binlerce göçmeni almasını talep etmesi üzerine, nadir görülen bir güç gösterisiyle Belarus hava sahasında devriye gezmek için nükleer yetenekli bombardıman uçaklarını gönderdi.

Rus savunma bakanlığı, savaş uçaklarının ülkenin füze savunma kalkanlarını test etmek için Belarus üzerinde uçtuğunu açıkladı. Rus ordusu ise bu tür manevraların daha sık hale geleceğini söyledi.

GERİLİM TIRMANDI

Polonyalı yetkililer , Belarus sınırında ülkeye girmek için bekleyen yaklaşık 4 bin göçmeni kontrol altına almak için mücadele ederken, Rusya'nın bu hamlesi AB, Minsk ve Moskova arasındaki gerilimi tırmandırdı.

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POLONYA RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i krizi perde arkasından yönetmek ve Belarus'u "Rus imparatorluğunu yeniden inşa etmek" için bir vekil olarak kullanmakla suçlamıştı.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE SERT AÇIKLAMALAR: İNSANİ FELAKET KAPIDA

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Rusya Polonya'nın iddialarını net bir dille yalanlarken krizden AB'yi sorumlu tuttu ve Brüksel'i sınırı kapatarak Minsk'i “boğmaya” çalışmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Avrupalıların Rusya'yı oldukça tehlikeli bir sarmalın içine çekmelerine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin "Avrupalıların Avrupa değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin arka planında insani bir felaketin kapıda belirdiği açıktır." dedi.

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