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Dünya
Nerdun HACIOĞLU - DHA - AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün sabah saatlerinde "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi. Antalya’ya bugün 50 civarında yolcu uçağının inmesi bekleniyor.

Rusya’nın Türkiye’ye uçuş kısıtlamasını kaldırdığı 22 Haziran günü başkent Moskova, ikinci büyük şehir St. Petersburg ve bir dizi taşra şehrinden ilk günde 50 civarında yolcu uçağının Antalya’ya iniş yapması bekleniyor.

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

MOSKOVA’DAN 19 SEFER

Moskova’daki üç havalimanı Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedova’dan THY dahil farklı havayolu şirketine ait 19 uçak Antalya istikametinde sefere çıkmaya hazırlanıyor. Rusya’nın ikinci başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’ndan ise bugün Antalya’ya 6 sefer yapılacak. Rusya’nın Sibirya bölgesinde uluslararası taşımacılık yapma izni bulunan diğer havalimanları da hesaba katıldığında Antalya’ya bir günde inecek yolcu uçağı sayısının 50 civarında olacağı tahmin ediliyor. Antalya’da ilk günde 12 bin 200 turist geleceği hesaplanarak koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlıklar yapılıyor.

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

DELTA VARYANTI UYARISI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya’dan Türkiye’ye girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belgeyi ibraz edenlerden negatif PCR testi istenmeyeceği ve karantina uygulanmayacağını bildirdi.

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

Öte yandan Rusya’da özellikle koronavirüsün “Delta” varyantının etkin olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, “Mutasyonlu virüs karşısında vatandaşlarımızın üçüncü aşıyı olmaları gündemimizde” dedi.

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

İLK YOLCULAR TÜRK HAVA YOLLARI'YLA GELDİ

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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