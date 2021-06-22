Ve geldiler... Rusya’dan Antalya’ya bugün 50 uçak inecek

Rusya’nın Türkiye’ye uçuş kısıtlamasını kaldırdığı 22 Haziran günü başkent Moskova, ikinci büyük şehir St. Petersburg ve bir dizi taşra şehrinden ilk günde 50 civarında yolcu uçağının Antalya’ya iniş yapması bekleniyor.

MOSKOVA’DAN 19 SEFER

Moskova’daki üç havalimanı Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedova’dan THY dahil farklı havayolu şirketine ait 19 uçak Antalya istikametinde sefere çıkmaya hazırlanıyor. Rusya’nın ikinci başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’ndan ise bugün Antalya’ya 6 sefer yapılacak. Rusya’nın Sibirya bölgesinde uluslararası taşımacılık yapma izni bulunan diğer havalimanları da hesaba katıldığında Antalya’ya bir günde inecek yolcu uçağı sayısının 50 civarında olacağı tahmin ediliyor. Antalya’da ilk günde 12 bin 200 turist geleceği hesaplanarak koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlıklar yapılıyor.

DELTA VARYANTI UYARISI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya’dan Türkiye’ye girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belgeyi ibraz edenlerden negatif PCR testi istenmeyeceği ve karantina uygulanmayacağını bildirdi.

Öte yandan Rusya’da özellikle koronavirüsün “Delta” varyantının etkin olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, “Mutasyonlu virüs karşısında vatandaşlarımızın üçüncü aşıyı olmaları gündemimizde” dedi.

İLK YOLCULAR TÜRK HAVA YOLLARI'YLA GELDİ

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.

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