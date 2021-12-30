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Rusya'da yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi

#RUSYA#Sağlık Kontrolü#YASA
Rusyada yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi

Rusya'da yabancıların ve ülkede uzun süreli ziyaretçilerin parmak izi vermesini ve düzenli sağlık kontrolünden geçmesini zorunlu kılan yeni yasa yürürlüğe girdi.

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Ülkede 90 günden fazla kalan herkes, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz ve uyuşturucu kontrolünden geçecek.

Yasa, özellikle de Rusya'da iş yapan grupların tepkisini çekti.

Alman-Rus Ticaret Odası Başkanı Matthias Schepp, Rus basınına yaptığı açıklamada "çirkin" olarak nitelediği yeni yasanın hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve yumuşatılması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da, konu ile ilgili endişelerini Moskova'ya ileteceğini kaydetti.

Almanya Gazeteciler Derneği'nden Mika Beuster ise yabancı gazetecilerin sağlığının Rus hükümetini ilgilendirmediğini belirtti.

ABD Büyükelçisi Jason Redholz, geçen ay, yasayı "yabancı düşmanlığı" olarak nitelemiş ve yabancıların Rusya'da yaşamasını zorlaştıracağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaz aylarında imzaladığı yasa, Rusya'da üç aydan fazla kalan yabancıların derhal parmak izi vermesini öngörüyor.

Ayrıca 1 Mart tarihinden itibaren her yabancının HIV ve AIDS, tüberküloz, cüzzam ve frengi kontrolünden geçmesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler kullanıp kullanmadığının belirlenmesi gerekecek.

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KİMLER YASADAN MUAF TUTULACAK?

Diplomatlar, uluslararası kuruluşların üyeleri ve aileleri, altı yaşın altındaki çocuklar ve Belarus vatandaşları yasadan muaf olacak.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların her üç ayda bir kontrolden geçirileceği yolundaki haberleri değerlendirirken, "yasanın yorumlanmasından kaynaklanan endişeleri" gidermek amacıyla yakında konuyu netleştireceklerini bildirdi.

Bakanlık, Interfax ajansına kontrollerin üç ayda bir yapılmasının gerekmeyeceğini söyledi.

Yasa, ülke sağlığını korumaya değil, ayrımcılığa yönelik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ayrıca, Rusya'daki sağlık hizmetlerinin nispeten zayıf olduğuna dikkat çekiliyor ve verilerin gerektiği gibi korrunmayacağına dair endişeler dile getiriliyor.

Tıbbi kontrollere muhtemelen kan testleri, röntgen ve hatta tomografi de dahil olacak ve yabancı işçilerin kontrolleri Moskova'nın 80 kilometre dışındaki Sakharovo göç merkezinde yapılacak.

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#RUSYA#Sağlık Kontrolü#YASA

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