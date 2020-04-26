Rusya’da vakalar hızla yükseliyor

Dün itibariyle son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 6 bine dayanırken sadece Moskova ve çevresinde yeni vaka sayısı 3.217 olarak duyuruldu. Buna göre Rusya çapında resmi vaka sayısı 74 bin 588 kişiye ulaştı. Bir günde hayatını kaybeden hasta sayısı ise 66 artarak Rusya genelinde 681 kişiyi buldu.

Başkent ve çevresinde tespit edilen yeni vakalar Rusya genelinin yarısından fazlasını oluşturdu. Moskova’da ayrıca üç hastanenin karantina altına alındığı söyleniyor. Kentte sağlık personeli arasında can kaybı da artıyor. Ölen sağlık personeli sayısının 23 olduğu belirtiliyor.