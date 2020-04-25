Rusya’da turizme kötü haber

Rusya-24 TV kanalında salgınla ilgili durumu özetleyen Matviyenko, “2020 yılı sonuna kadar vatandaşlarımız yurtdışı seyahat planı yapmamalı. Çünkü salgınla ilgili Rusya’nın dışındaki ülkelerde de bir dizi belirsizlik faktörü mevcut. Salgın kontrol altına alınsa bile pandemi döneminde askıya alınan ulaştırma ve haberleşme ağlarının hızlıca eski halini alması mümkün olmayacak. Kimsenin hoşuna gitmediğini bilmeme rağmen ‘bu yıl sonuna kadar Rusya dışına çıkış planlamayın’ demek zorundayım” ifadelerini kullandı. Matviyenko’nn bu açıklamasından bir gün önce Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) 1 Ağustos tarihi için yurtdışı tur paketi satışlarına yeşil ışık yakıldığını ilan etmişti. Öte yandan Rusya’da koronavirüs vaka artışı sürüyor. Son verilere göre bir günde 5.849 yeni vaka tespit edildi, can kaybı 60 artarak 615’e çıktı.