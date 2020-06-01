Rusya’da son 24 saatte 9 bin 35 yeni corona virüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 9 bin 35 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 414 bin 878’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 162 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 855’e ulaştığını açıkladı.