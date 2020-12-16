MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası
GeriDünya Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454’e ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454’e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 596 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 48 bin 564’e ulaştığını açıkladı.

Öte yandan Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında dün yaptığı açıklamada Anna Popova, "Ancak bölgelere göre dağılım, Tataristan’da 100 bin kişi başına 2 bin 500’ken St. Petersburg’da 100 bin kişi başına 70 bin 140.

Bu da ülkenin farklı bölgelerinde durumun çok farklı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle