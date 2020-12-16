Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454’e yükseldi.



Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 596 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 48 bin 564’e ulaştığını açıkladı.



Öte yandan Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında dün yaptığı açıklamada Anna Popova, "Ancak bölgelere göre dağılım, Tataristan’da 100 bin kişi başına 2 bin 500’ken St. Petersburg’da 100 bin kişi başına 70 bin 140.



Bu da ülkenin farklı bölgelerinde durumun çok farklı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.