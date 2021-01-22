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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 vaka

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Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 vaka
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Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352’ye ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352’ye ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 580 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 68 bin 412’ye ulaştığını açıkladı.

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