Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı öncesi konuştu Türk-İş Başkanı Atalaydan asgari ücret açıklamasıKritik toplantı öncesi konuştu! Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Turizm merkezinde fırtına kâbusu Araçlar yolda kaldıTurizm merkezinde fırtına kâbusu! Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özdemirden Elmasa cevap İsim isim açıklamalıdır...Özdemir'den Elmas'a cevap! 'İsim isim açıklamalıdır...'#TFF
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Çin bunu da yaptı Hava durumuna milyarlık operasyonÇin bunu da yaptı! Hava durumuna milyarlık operasyon#Çin
Farioli geliyordu, ne oldu Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'Farioli geliyordu, ne oldu! Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'#Hadibenkaçtım
Dünya devinden flaş karar Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadıDünya devinden flaş karar! Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadı#Samsung
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Tartışmalı reklam filmi hakkında yıllar sonra konuştu: Beni cinsel obje haline getirdilerTartışmalı reklam filmi hakkında yıllar sonra konuştu: Beni cinsel obje haline getirdiler#Brooke Shields
Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında milyoner olduHer şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında milyoner oldu#Nft
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

#RUSYA#Moskova#Silahlı Saldırı
Son dakika: Rusyada silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Rusya'nın başkenti moskova2da kamuya ait bir hizmet binasına giren silahlı saldırgan etrafa ateş açtı.

AP'de yer alan habere göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Merkezdeki müşteri hizmetleri bölümüne giren saldırgan burada bulunan i,ki kişiyi vurarak öldürdü.

Moskova Beldediye Başkanı Sergei Sobyanin Twitter hebasında yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığın belirtti.

Saldırganın kimliği ya da saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda bilgi vermekten kaçınan Sergei Sobyanin "Doktorlar yaralıları kurtarabilmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.

Tass ajansına konuşan bir yetkili saldırganın devlet binasına girdikten sonra kendisini maske takması için uyaran bir güvenlik görevlisiyle kavga ettikten sonra silahını çıkarıp etrafa ateş etmeye başladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre yaralılar arasında 10-11 yaşlarında bir kız çocuğu da bulunuyor.

Haberin Devamı

Ülkede kamu binalarında maske takmak zorunlu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Moskova#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi