Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın başkenti moskova2da kamuya ait bir hizmet binasına giren silahlı saldırgan etrafa ateş açtı.

AP'de yer alan habere göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Merkezdeki müşteri hizmetleri bölümüne giren saldırgan burada bulunan i,ki kişiyi vurarak öldürdü.

Moskova Beldediye Başkanı Sergei Sobyanin Twitter hebasında yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığın belirtti.

Saldırganın kimliği ya da saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda bilgi vermekten kaçınan Sergei Sobyanin "Doktorlar yaralıları kurtarabilmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.

Tass ajansına konuşan bir yetkili saldırganın devlet binasına girdikten sonra kendisini maske takması için uyaran bir güvenlik görevlisiyle kavga ettikten sonra silahını çıkarıp etrafa ateş etmeye başladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre yaralılar arasında 10-11 yaşlarında bir kız çocuğu da bulunuyor.

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Ülkede kamu binalarında maske takmak zorunlu.