Rusya’da salgının en kara günü: 24 saatte 1000 ölüm

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Fezaya füze füze atacakFezaya füze füze atacak!#Alina Boz
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’da salgının en kara günü: 24 saatte 1000 ölüm

#Rusya#Koronavirüs#Ölüm
Rusya’da salgının en kara günü: 24 saatte 1000 ölüm

Rusya’da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 13 Mart 2020 tarihinden bu yana en kötü gün yaşandı.

Haberin Devamı

Son 24 saatte hem yeni vaka, hem günlük ölümlerde rekor kırıldı. Bir günlük yeni vaka sayısı 33.208 olurken ölümler de bin eşiğini geçerek 1002 oldu.

Vaka sayısında ilk sıraları başkent Moskova ve ikinci büyük şehir St. Petersburg paylaşıyor. Yüksek ölümlere gerekçe olarak düşük aşılama oranı gösteriliyor. 145 milyon nüfuslu ülkede çift doz aşı olanların oranı sadece yüzde 32 seviyesinde. Kremlin, salgının seyrindeki ciddi kötüleşmeye rağmen ülke çapında yeniden bir kapanma olmayacağını, hastanelerin durumla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Koronavirüs#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA