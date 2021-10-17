Rusya’da salgının en kara günü: 24 saatte 1000 ölüm

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Son 24 saatte hem yeni vaka, hem günlük ölümlerde rekor kırıldı. Bir günlük yeni vaka sayısı 33.208 olurken ölümler de bin eşiğini geçerek 1002 oldu.

Vaka sayısında ilk sıraları başkent Moskova ve ikinci büyük şehir St. Petersburg paylaşıyor. Yüksek ölümlere gerekçe olarak düşük aşılama oranı gösteriliyor. 145 milyon nüfuslu ülkede çift doz aşı olanların oranı sadece yüzde 32 seviyesinde. Kremlin, salgının seyrindeki ciddi kötüleşmeye rağmen ülke çapında yeniden bir kapanma olmayacağını, hastanelerin durumla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.