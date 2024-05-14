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Rusya'da rüşvet krizi!

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#Rusya#Rüşvet#Yury Kuznetsov
Rusyada rüşvet krizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:53

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yury Kuznetsov, yüksek miktarda rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kuznetsov'un kamet ettiği yerlerde yapılan aramalarda 100 milyon ruble değerinde nakit ve döviz cinsinden para ele geçirildi.

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden (SLEDCOM) yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü, Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yury Kuznetsov hakkında bir ceza davası açtı. Kuznetsov'un özellikle büyük ölçekte rüşvet aldığından şüpheleniliyor. Müfettişlere göre, 2021-2023 yıllarında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 8. Daire Başkanı olan Kuznetsov, ticari yapıların temsilcilerinden kendi lehlerine belirli eylemler için rüşvet aldı. Şüphelinin fiilen ikamet ettiği ve kayıtlı olduğu yerlerde yapılan aramalarda 100 milyon ruble değerinde nakit ve döviz cinsinden para, altın sikkeler, koleksiyon saatler ve lüks eşyalar bulunarak el konuldu” denildi.

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#Rusya#Rüşvet#Yury Kuznetsov

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