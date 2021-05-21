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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Rusya'da metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

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Rusya'da metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog kenti yakınlarında bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 10 kişi öldü.

Taganrog Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dmitriadovka köyünde bulunan arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi esnasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi.

Olayda, 10 kişi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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