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Rusya'da Kovid-19 vakalarında vaka rekoru

#Rusya#Koronavirüs#Kovid 19
Rusyada Kovid-19 vakalarında vaka rekoru

Rusya'da son 24 saatte 57 bin 212 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaştı.

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Rusya'da korona virüsün farklı mutasyonları nedeniyle vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin verilerine göre son 24 saatte 57 bin 212 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başlangıcından beri 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 11 milyon 44 bin 986'ya yükseldi. En yüksek vaka sayısı 16 bin 94 ile başkent Moskova'da kaydedildi. Moskova'yı 8 bin 451 yeni vaka ile St. Petersburg takip etti. Yeni vakaların yüzde 51.9'unu Delta plus mutasyonu, yüzde 48.1'ini ise Omicron mutasyonu oluşturdu.

Ülkedeki aktif vaka sayısı 718 bin 976 olarak açıklandı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 681 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 325 bin 433'e ulaştı. En çok ölüm 69 ile başkent Moskova'da görülürken, Moskova'yı 58 ölüm ile St. Petersburg izledi. İyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 525 artarak 10 milyon 577'ye yükseldi.

144 milyondan fazla nüfuslu Rusya'da 78 milyondan fazla kişi korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı.

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#Rusya#Koronavirüs#Kovid 19

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