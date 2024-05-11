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Rusya'da korkunç kaza! otobüs nehre uçtu, 7 kişi hayatını kaybetti

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#Rusya#Otonüs#Kaza
Rusyada korkunç kaza otobüs nehre uçtu, 7 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 12:09

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya’nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarpıp Potseluev Köprüsü üzerinden Moika Nehri’ne uçmuştu.

Dün yaşanan olayda otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlanırken olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklandı.

Rusyada korkunç kaza otobüs nehre uçtu, 7 kişi hayatını kaybetti

Aracın sürecinin gözaltına alındığı kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Aracın nehre düşmesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı.

Nehre düşen otobüs ise ağır makinelerle yürütülen çalışmalar sonucu nehirden çıkarıldı.

Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydedildi.

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#Rusya#Otonüs#Kaza

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