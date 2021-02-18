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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Rusya'da inanılmaz anlar! Ambulansın üzerine çığı düştü

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Kara kışı yoğun şekilde yaşayan Rusya’da hasta almaya giden bir ambulansın üzerine çığ düştü. İnanılmaz anlar kameralara böyle yansıdı.

Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasında hasta almaya giden ambulans, düşen çığ sonucu kar altında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Kar altında kalan sağlık çalışanlarının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasındaki Uglegorsk bölgesinde hasta almaya giden ambulans düşen çığın altında mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca kar altında kalan ambulansın içerisinde 3 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi.

Kar altında mahsur kalan sağlık çalışanları için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonunu an be an kamerayla kayda aldı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansta bulunan 3 kişinin, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve kazayı yara almadan atlattıkları açıklandı. Rusya Meteoroloji Dairesi Rosgidromet, Sakhalin adasında hava sıcaklığının -20 derecenin altında olduğunu ifade etti.

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