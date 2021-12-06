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Rusya'da ilk Omicron vakası tespit edildi

#Rusya#Kovid-19#Dünya
Rusyada ilk Omicron vakası tespit edildi

Rusya ilk Omicron vakasının, Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapan 2 kişide tespit edildiği duyurdu.

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Rusya, Güney Afrika’da ortaya çıktığı düşünülen Omicron mutasyonuna sahip 2 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülkeye Güney Afrika'dan giriş yapan 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bunun üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü 10 kişinin testini incelemeye alarak, virüsün gen haritalarını çıkarmak için çalışma başlattı. Şuana kadar 10 kişiden 2'sinde Omicron mutasyonu tespit edildiği ve diğer 8 kişinin testlerinin ise incelendiği açıklandı.

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Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi ülkede son 24 saatte 32 bin 136 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, toplam vaka sayısı da 9 milyon 833 bin 749'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 184 olarak kayıtlara geçerken, toplam can kaybı 282 bin 462 oldu. Rusya’da 1 günde iyileşenlerin sayısı 28 bin 70 olarak açıklanırken, toplam iyileşen sayısı da 8 milyon 530 bin 476'ya ulaştı.

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