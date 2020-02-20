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İHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylülerin zor anları

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Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylülerin zor anları

Rusya'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektriksiz kalan köylüler bir araya gelerek devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Köylüler bu sırada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Tsumilukh şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi. Köylüler elektrikleri kesilince bir araya gelerek devrilen direği tekrar yerine koymak istedi. Yaklaşık 10 kişi köylü, elektrik direğini kaldırmaya çalıştı.

Elektrik direği tam yerine oturmak üzereyken olduğu yerde yine devrildi. Elektrik direğine gücü yetmeyen köylüler, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Köylülerin elektrik direğini yerine koyma çabaları başka bir köylü tarafından kamera ile kaydedilirken yaşanan kazada bazılarının hafif derecede yaralandığı belirtildi.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan köylüler, elektrik şirketlerinin bölgeyle ilgilenmediğini, bu nedenle halkın kendi imkanlarıyla sorunları gidermeye çalıştığını belirtti.

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