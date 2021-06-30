Rusya’da can kaybı rekoru
Son 24 saatte 20 bin 616 vaka tespit edilen Rusya’da 652 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, salgınının başından beri bir günde en yüksek ölüm sayısı oldu.
Delta varyantının hızla yayıldığı ülkede vaka sayıları artış gösteriyor. Halkın aşılanmaya ilgisi ise düşük. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sonbaharda toplum bağışıklığı için gerekli olan yüzde 60 aşılanma oranını yakalamamız imkânsız görünüyor” dedi. Öte yandan Rus Sputnik-V aşısını geliştiren Gamalei Enstitüsü, aşının Delta varyantına karşı etkinliğinin daha zayıf olduğunu açıkladı.