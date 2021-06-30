Rusya’da can kaybı rekoru

Delta varyantının hızla yayıldığı ülkede vaka sayıları artış gösteriyor. Halkın aşılanmaya ilgisi ise düşük. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sonbaharda toplum bağışıklığı için gerekli olan yüzde 60 aşılanma oranını yakalamamız imkânsız görünüyor” dedi. Öte yandan Rus Sputnik-V aşısını geliştiren Gamalei Enstitüsü, aşının Delta varyantına karşı etkinliğinin daha zayıf olduğunu açıkladı.

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