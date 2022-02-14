Rusya’da 16 yaşındaki çocuğa ‘sanal terör’ hapsi

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Dava geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde görüldü. Daha 2020 yılında iktidar partisi “Birlik Rusya” hakkında kötüleyici afişler hazırlayıp dağıttığı için güvenlik güçlerinin gözüne batan ve o dönemde 14 yaşında olan Uvarov sıkı takibe alındı. Cep telefonu polis tarafından incelendiğinde Minecraft oyunundaki FSB binasını patlatma senaryosunun yanı sıra çocuğun bomba yapımı hakkında bilgiler topladığı da ortaya çıktı. Bugün 16 yaşında olan Uvarov’a mahkeme, 5 yıl hapis ve 30 bin ruble (yaklaşık 5300 TL) para cezası hükmünü verdi.