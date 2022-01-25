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Rusya, Washington Büyükelçiliği'nin tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanlandı

#Rusya#ABD#Dünya
Rusya, Washington Büyükelçiliğinin tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanlandı

Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'ni tahliye ettiği yönündeki iddialar Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yalanlandı.

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Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'ni tahliye ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov ABD basına verdiği demeçte, tahliye iddialarını yalanlayarak, "Bu tamamen yalan. Biz Washington, New York ve Houston'da normal çalışmamıza devam ediyoruz. Büyükelçiliğe Moskova'dan veya Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir talimat gelmedi. Diplomatik görevlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Haftanın ana gündem maddesi olan Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağına ABD tarafından gelecek olan yanıta odaklandıklarını ifade eden Antonov, "Bu hafta en önemli görevimiz Avrupa'daki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak güvenlik garantilerine ilişkin, Rusya'nın iki taslak teklifine Amerikan tarafından yazılı cevaplar almaktır" dedi.

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ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle söz konusu askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu emrin, NATO'nun Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, “Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.

Kirby, ABD'nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının "sorumsuzca olacağını" belirtti. Pentagon'un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, "Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.

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