Rusya vuruyor rejim ilerliyor

TÜRKİYE’nin İdlib’de rejim güçlerine Soçi Mutabakatı’nda belirlenmiş hatta geri çekilmesi için verdiği sürenin dolmasına 72 saat kalmasına rağmen, Rusya’nın hava desteğini alan Esad birliklerinin özellikle güney hatında ilerleyişi dün de devam etti. Rusya ve rejim güçlerinin güneydeki saldırılarını artırmasının, M-4 karayolunu ele geçirme planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

REJİM KEFER NABUL’U ALDI

Yerel kaynaklar, rejim birliklerinin güneydeki muhaliflerin önemli direniş noktalarından biri olan Kefer Nabul’u aldığını duyurdu. Esad ordusuna ait kara unsurlarının Kefer Nabul’a girişinden önce Rusya savaş uçaklarının bölgeyi ağır şekilde bombaladığı bildirildi. Kefer Nabul’un yanı sıra Has, Kefer Uveyd, Kensafra, Maarat Mater ve Barbo köyleri de rejim unsurlarınca ele geçirildi. Bazı yerlerde çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

4 SİVİL ÖLDÜ

İdlib merkezine giden M-4 karayolu üzerinde bulunan ve üç gün önce muhaliflerin geri aldığı Neyrab köyü ile yakınlarındaki Sarmin kasabası da Rus uçaklarının hedefi oldu. Rejimin daha önce ele geçirdiği Serakib ilçesinin kırsal kesimlerine de Rusya savaş uçaklarının çok sayıda taarruz yaptığı belirtilirken, İdlib merkezinin doğusundaki Kaminas bölgesine ise havadaki oksijeni yok etme özelliğine sahip termobarik bombalar atıldığı öne sürüldü. Rusya’nın Eriha yakınlarındaki Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

BİRLİK ATEŞ ALTINDA KALDI

Şam ile Halep’i bağlayan M-4 karayolunun güney hattında bulunan Al Bara ve Kansafra hattının da Rus uçakları ve rejim güçleri tarafından vurulduğu, bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birliğin de ateş altında kaldığı ve 3 adet zırhlı personel taşıyıcıda hasar oluştuğu öğrenildi. Suriye’de iç savaşla ilgili bilgiler veren internet siteleri bu olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.