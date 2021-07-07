Rusya ve Endonezya salgında yeni merkez

Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayıları tırmanışa geçen Rusya’da, önceki gün vaka sayısı 25 bini geçerken son altı ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Ülkede dün ise 737 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken bu salgının başından beri görülen en yüksek can kaybı sayısı oldu. 146 milyon nüfuslu ülkede resmi rakamlara göre nüfusun yüzde 18’inden daha azı en az bir doz koronavirüs aşısı oldu.

Günlük vaka sayılarının ortalama 25 bin olduğu Endonezya’da ise oksijen krizi yaşanıyor. Endonezya, komşu ülkelerden oksijen üretimi için cihaz ve oksijen talebinde bulundu. 60 binden fazla can kaybı kaydedilen Endonezya, Güneydoğu Asya bölgesinde salgından en çok etkilenen ülke konumunda.

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