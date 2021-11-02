Rusya ve Azerbaycan'dan kritik Karabağ görüşmesi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını görüştü. Güney Kafkasya'da ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetini de müzakere eden bakanlar, 3 3 formatındaki (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Türkiye, Rusya, İran) iş birliği platformunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bayramov ve Lavrov, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkileri de müzakere etti.