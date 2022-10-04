Rusya uzmanları uyardı… Kuzey Akım sızıntıları sadece bir uyarıydı, Putin daha fazlasını yapacak!

Haberin Devamı

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 ayrı sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı.

ABD, Avrupa ve Kremlin karşılıklı açıklamalar yaparak birbirilerini sabotajla suçlayadursun, Rusya konusunda uzman isimler dikkati gerçekleşen sızıntılara değil, gelecekte yaşanabilecek olanlara çekmeye çalışıyor.

RUSYA UZMANLARI: BU SADECE UYARI ATIŞIYDI

Rusya uzmanları, gaz boru hatlarının sabote edilmesinin Putin'den Batı'ya bir 'uyarı atışı' olduğu ve Rusya’dan daha fazla hileye hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre, son Kuzey Akım boru hattı patlamaları muhtemelen Rus sabotaj eylemleriydi.

Eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi olan Andrea Kendall-Taylor, Insider'a bu tür sabotajların devam edeceğini söyledi. SABOTAJLAR DEVAM EDECEK

Haberin Devamı

Kendall-Taylor, Rusya'nın ordusu ne kadar 'yozlaşmış'sa, geleneksel olmayan araçları kullanma olasılığının o kadar yüksek olduğunu söyledi.

Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akımı 1 ve 2 boru hatlarında geçen hafta aniden ortaya çıkan, denize ekolojik olarak zarar veren birkaç gaz sızıntısının ardından çok sayıda parmakla suçlular işaret edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dahil olmak üzere Batılı liderler ve yetkililer, sızıntıların bir sabotaj olduğunu öne sürdüler.

İsveç, Danimarka ve Almanya, bilim insanlarının muhtemelen Richter ölçeğinde tespit edilebilecek kadar büyük sualtı patlamalarından kaynaklandığını söylediği sızıntılarla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada Moskova, ABD'yi boru hattı sızıntılarının arkasında olmakla suçladı ki bu Biden yönetiminin hızla reddettiği bir iddia. "RUSYA, UKRAYNA SINIRLARININ ÖTESİNE GEÇECEK

Haberin Devamı

Eski CIA Direktörü John Brennan geçen çarşamba CNN'e, Rusya'nın 'en muhtemel şüpheli' olduğunu ve görünen sabotajın Avrupa'ya Rusya'nın Ukrayna sınırlarının ötesine geçebileceğinin sinyalini vermek anlamına geldiğini söyledi.

Brennan “Bu, Rusya'nın Avrupa'nın kararlılığını zayıflatmak için yapması gerektiğine inandığı her şeyi yapmaya niyetli olduğunun bir işareti olabilir” dedi ve ekledi:

“Bu, gelecekte yaşanabilecek bazı şeylerin, Avrupa için ilk salvosu olabilir.” "AVRUPA'NIN ACISINI ARTTIRMAK İSTİYOR"

Kendall-Taylor, Rusya'nın bu tür sabotajlar gerçekleştirmesi için birtakım motivasyonları olduğunu ve Moskova'nın 'acıyı doğrudan Avrupa'da arttırmanın' 'acil' bir yolunu aradığını söyledi.

Haberin Devamı

Kendall-Taylor, ayrıca 'daha geniş bir oyun, Rusya'nın Batı'ya, Ukrayna'ya verilen destek devam ettiği sürece yıkıcı olmak ve acıyı artırmak için kullanabileceği bir dizi geleneksel olmayan araçlara sahip olduğunu işaret etmesidir,' dedi ve bu sızıntıları Kremlin'den bir 'uyarı atışı' olarak nitelendirdi.

Kendall-Taylor, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş alanındaki mücadelelerinin doğrudan buna bağlı olduğunun da altını çizdi.

Eski istihbarat uzmanı, siber savaş, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar ve hatta taktik nükleer silahları içeren “Rusya konvansiyonel ordusu ne kadar yozlaşmışsa, böyle sabotaj eylemleri o kadar iki katına çıkacak ve Putin, konvansiyonel olmayan araçlara güvenecek” dedi.

Haberin Devamı

“Bu tür geleneksel olmayan araçlar dışında pek fazla seçeneğe sahip değiller, tehdidin önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyüyeceği yer orası”

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR