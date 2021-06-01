Rusya uçuş kısıtlamasını uzattı

Rusya hükümetinde Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığında toplanan koronavirüs ile mücadele komisyonunun aldığı karara göre uçuş kısıtlaması 21 Haziran’a kadar uzatıldı.

Rusya’nın inisiyatifiyle iki aydan bu yana uygulanan uçuş kısıtlamasına göre sadece İstanbul ile Moskova arasında olmak üzere THY ile Aeroflot havayolları haftada ikişer uçak seferi yapabiliyordu. Geçtiğimiz nisan ayında Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, uçuş kısıtlamalarına rağmen Rus turistlerin çoğunluğunun, Türkiye destinasyonlarını değiştirmediğini söylemişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara