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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya uçuş kısıtlamasını uzattı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya uçuş kısıtlamasını uzattı

Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında uyguladığı Türkiye’ye kısıtlı sayıda uçak seferi kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceği duyuruldu.

Rusya hükümetinde Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığında toplanan koronavirüs ile mücadele komisyonunun aldığı karara göre uçuş kısıtlaması 21 Haziran’a kadar uzatıldı.

Rusya’nın inisiyatifiyle iki aydan bu yana uygulanan uçuş kısıtlamasına göre sadece İstanbul ile Moskova arasında olmak üzere THY ile Aeroflot havayolları haftada ikişer uçak seferi yapabiliyordu. Geçtiğimiz nisan ayında Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, uçuş kısıtlamalarına rağmen Rus turistlerin çoğunluğunun, Türkiye destinasyonlarını değiştirmediğini söylemişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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