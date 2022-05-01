Rusya sır gibi saklıyordu... Zelenski Rusya'nın kayıplarını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zeleski, Rusya’nın doğudan saldırı için ek birlikler getirdiğini, Donbass’taki baskıyı artırdığını ve Harkiv’de takviye kuvvetler oluşturduğunu belirterek, 23 bin Rus askerinin savaşta hayatını kaybettiğini söyledi.

Zelenski, bu sayının daha da artacağını vurgulayarak, 'Rus askeri liderliğinin yeni büyük kayıplara hazırlandığını biliyoruz. Mart-Nisan aylarında neredeyse tamamen yok olan veya önemli ölçüde zayıflayan bu birimlerde yeni personel alımı yapılıyor. Küçük bir motivasyonla. Çok az savaş tecrübesi olan personeller. Böylece bu birimleri taarruza atabilecekler. Rus askeri liderliği, önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor' diye konuştu.

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'RUS ASKERLERİNE YALAN SÖYLENİYOR'

Zelenski, Rus kumandanların askerlerine yalan söylediğini ifade ederek, 'Rus komutanlar, savaşmayı reddetmeleri nedeniyle ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek askerlerine yalan söylüyor. Her Rus askeri hala hayatını kurtarabilir. Bizim topraklarımızda ölmektense Rusya'da hayatta kalmaları daha iyi' dedi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.