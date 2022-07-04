Rusya savaşta ilk sivil can kaybını bildirdi

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RUSYA’nın Ukrayna’da yürüttüğü ilan edilmemiş savaş 130’uncu gününü geride bırakırken, dün gece Rus topraklarına düşen füzeler ilk defa sivil can kaybına yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan Kiev yönetimini sorumlu tutarken, Ukrayna tarafı ise Moskova’nın savaşı daha şiddetli hale sokmak için kendi halkını kanlı provokasyona alet ettiğini savundu. Ukrayna savaşına yeni bir boyut kazandıracak tedirgin edici gelişme önceki gece yaşandı. Rusya topraklarında Ukrayna sınırına 50 kilometre mesafede yer alan Belgorod şehrinde şiddetli patlamalar duyulmasının ardından şehrin üzerinde kara dumanlar yükselmeye başladı.

İNSANSIZ HAVA ARACI

Dün sabaha karşı ilk resmi açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov Rus topraklarına gece saldırısının Ukrayna tarafından düzenlendiğini belirtti. Konaşenkov şunları söyledi: “Geçtiğimiz gece saat 03.00 ile 03.30 arasında Ukrayna tarafından Rusya topraklarında Kursk ve Belgorod şehirlerine hava saldırısı düzenlenmiştir. Belgorod şehrine Ukrayna’dan fırlatılan “Toçka-U” füzesi hava savunma birliklerimiz tarafından havada vurulmuş olmasına rağmen, parçaları sivil yerleşim bölgesine düşerek yıkım ve can kaybına yol açmıştır. Kursk şehrine ise patlayıcı yüklü iki adet “Tu-143” insansız hava aracı gönderildi. Bu iki hava aracı Kursk şehri yaklaşmalarına fırsat verilmeden havada imha edilmiştir.” Gece saldırısıyla ilgili Belgorod bölge valisi Vyaçeslav Gladkov da açıklama yaparak düşen füzenin şehirde 5 sivilin hayatını kaybetmesine, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Gladkov ayrıca şehirde 11 çok katlı binayla 39 tek katlı evde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

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KİEV SALDIRIYI REDDETTİ

Rusya’nın saldırıyla ilgili beyanından kısa süre sonra Ukrayna’dan tepki açıklaması geldi. Odesa bölge valisi Sergey Bratçuk, Belgorod hadisesinin Rusya’nın provokasyonu olduğunu iddia ederek, “Ukrayna ordusu Rusya topraklarında hiçbir sivil yerleşim birimini hedef olarak görmüyor” dedi.

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ŞOYGU, PUTİN’E ‘LUGANSK ELİMİZDE’ RAPORU SUNDU

Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki askeri harekâtın hedeflerinden birinin tamamen gerçekleştiğini rapor etti. Şoygu, Donbas bölgesinde Lisiçensk kasabasının da Rus kuvvetlerin kontrolüne geçmesiyle tüm ‘Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin yasal il sınırlarına kadar Ukrayna kuvvetlerinden temizlendiğini söyledi.

GÜNEY CEPHESİ

Ukrayna ordusu güney cephesinde hareketlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Herson, Zaparojye ve Mikolayev bölgelerinde karşı taarruza geçildiğini belirtti. Gece boyunca birkaç hava harekâtı düzenlenerek, işgal altındaki Melitopol şehrinde çok sayıda askeri aracın imha edildiğini duyurdu.