Rusya sabotaj iddialarını BM'ye taşımayı planlıyor

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Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı Rusya ile AB arasında gerilimi arttırdı. Danimarka, Ukrayna, İsveç gibi ülkeler gaz sızıntısının sebebinin sabotaj olabileceğini belirterek ibreyi Rusya'ya çevirirken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin AB adına yazılı açıklama yaptı.

AB: TESADÜF DEĞİL

Borrell açıklamada, "Avrupa Birliği, Baltık Denizi'nin uluslararası sularında sızıntılara neden olan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının zarar görmesinden derin endişe duymaktadır. Güvenlik ve çevresel kaygılar en yüksek önceliğe sahiptir. Bu olaylar tesadüf değildir ve hepimizi etkiler. Mevcut tüm bilgiler, bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor. Ne olduğuna ve neden olduğuna dair tam netlik elde etmeyi hedefleyen her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki direncimizi artırmak için daha fazla adım atacağız" ifadeleri kullanıldı.

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RUSYA KONUYU BM'YE TAŞIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına ilişkin provokasyonlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni resmi bir toplantıya çağırmayı planlıyor" dedi.

PESKOV: RUSYA'NIN SUÇLANMASI APTALLIK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajlarla ilgili suçlanmasının 'aptallık' olduğunu belirtmişti.