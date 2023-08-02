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Rusya Odessa'daki liman tesislerini vurdu

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#Odessa#Liman#Rusya
Rusya Odessadaki liman tesislerini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 08:39

Ukrayna, bir Rus insansız hava aracının Odessa'nın güneyindeki limanı ve buradaki endüstriyel tesisleri vurduğunu duyurdu.

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Yerel yetkili Oleh Kiper saldırıda bir tahıl deposunun zarar gördüğünü de belirtti, Ukrayna ordusunun ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgi vereceğini ekledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri daha erken saatlerde de Rus İHA'larının Tuna nehri üzerindeki ana limanlardan İzmail'e doğru uçmakta olduğunu bildirmişti.

Rusya, Ukrayna ile yaptığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından geçen ay çekilmesinin ardından, Ukrayna limanlarını hedef almaya başladı.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelen gemileri de hedef alma tehdidinde bulundu.

Bu nedenle Tuna nehri Ukrayna tahılının ihracatı için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Rusya 17 Temmuz'da, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle, geçen yıl Temmuz ayında başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

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#Odessa#Liman#Rusya

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