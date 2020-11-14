Rusya ile Karabağ için ortak merkez toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı mutabakat uyarınca Dağlık Karabağ’daki ateşkesi denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’nin görev tanımı dahil birçok unsurunu belirlemek için Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeler dün Ankara’da başladı.

20 KİŞİLİK RUS HEYETİ GELDİ

Biri Suriye ve Libya diğeri Dağlık Karabağ için olduğu ifade edilen iki ayrı gruptan oluşan 20 kişilik Rus heyetinin Ankara’daki ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev’in başkanlık ettiği belirtilen Rus heyeti Dışişleri’nde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk tarafı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’de Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durum, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunularak, Türkiye’nin bu konulardaki tutumu aktarıldı.

KARABAĞ DETAYLARI ELE ALINDI

Rus heyeti daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Buradaki görüşmede de Önal hazır bulundu. Toplantılarda Dağlık Karabağ’daki ateşkes için kurulacak Ortak Merkez’in Azerbaycan’ın gösterdiği yerde ana karargâhı ile şubelerinin kurulma planlaması, taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı konularının ele alındığı öğrenildi. Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmeler bugün de sürecek. Ortak Merkez’de Türkiye’den irtibat subaylarının olması planlanırken, arazide yapılacak devriye gücünde Türk askerinin bulunması öngörülmüyor.