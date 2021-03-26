Rusya ile İdlib-Halep arası geçiş için anlaşma yok

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Rusya 1 Şubat’ta Ebu Zandin, Sarakib ve Miznaz sınır kapılarının açılarak, bölgede yaşayan halkın kullanması için ticari sınır kapısı oluşturulması teklifinde bulundu.

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Ebu Zandin’in Bahar Kalkanı Harekâtı’ndan bu yana zaten kapalı olduğunu aktaran ayrı kaynaklar, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde bulunan Serakib kapısının 18 Nisan 2020’de, Miznaz kapısının ise 30 Nisan 2020’de açılması planlanmış, ancak halkın Rejime yönelik protestoları nedeniyle kapıların açılması gerçekleşmemiştir” bilgisini verdi. Yetkililer, İdlib’e yönelik hava taarruzları ve Rejim saldırıları ile Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

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