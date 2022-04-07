Rusya hedef büyüttü

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RUSYA Lideri Vladimir Putin’in iktidar koltuğunu 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle emanet ettiği eski Başkan Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla asıl hedefinin Japon denizi kıyılarındaki Vladivostok şehrinden Portekiz başkenti Lizbon’a kadar Avrasya Birliği inşa etmek olduğunu ilan etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın Moskova açısından büyük stratejik satrancın sadece bir parçası olduğunu sosyal medya üzerinden paylaşan Medvedev, “Ukrayna askeri harekâtı büyük stratejik hedefin bir parçası. Rusya, Vladivostok’tan Lizbon’a kadar uzanan Avrasya bölgesine gelecek vaat eden istikrar alanı oluşturmayı hedefliyor. Şimdiki kanlı Ukrayna rejimi bu hedefin önünde ciddi engel olduğu için orada harekât yürütülüyor. Ukrayna halkına hedeflediğimiz Avrasya Birliği planının sağlayacağı nimetleri anlatmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

ŞAHİNLERE KARŞI

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Batı’da Rusya yönetimindeki liberal görüşlü siyasetçi sayılan Medvedev, 2020 yılına kadar Rusya Başbakanı görevini yürütmüştü. Aynı yıl Putin’in ani kararıyla başbakanlık görevinden alınmıştı. Kızağa çekilerek iki yıl boyunca Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüten Medvedev, Rusya toplum hayatından neredeyse kaybolmuştu. 24 Şubatta Putin’in Ukrayna’ya savaş açmasıyla yeniden sahneye çıkarak, Putin’in çevresindeki Çeçen lider Ramzan Kadirov gibi aşırı savaş yanlısı şahin kanadı dengeleme işaretleri vermeye başlamıştı.





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Rusya iktidar çevrelerinde dolaşan söylentilere göre, özellikle Batılı ülkelerin yaptırım dozunu artırmasıyla Moskova’daki iktidar eliti ikiye bölünmeye başladı. Batıda yat ve katlarını kaybeden oligarklarla üst düzey devlet memurları, birleşecekleri yeni siyasi merkez kurmak istiyor. Merkezin odağında Medvedev’in bulunduğu söyleniyor. Medvedev ilan ettiği Avrasya Birliği büyük stratejik planıyla aslında kendisinin de Anglo-Sakson karşıtı olduğunu, Çin ile birlikte yürümek istediğini göstermek istiyor.

KREMLİN: ZELENSKİ ŞARTLARIMIZI KABUL ETSİN



Dimtriy Medvedev, Pasifik’ten Atlantik’e kadar Avrasya Birliği’nden söz ederken Kremlin Sarayı’ndan da yeni açıklama geldi. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakereler hakkında açıklama yapan Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna, özel askeri harekâtın Rusya tarafından sonlandırılmasını istiyorsa (Ukrayna lideri) Zelenski bir an önce görüşmelerde önerdiğimiz barış planı maddelerini kabul etmeli. Aramızdaki mutabakat tek paket halinde hazır olduğunda Putin ile Zelenski bir araya gelerek onu imzalayabilir” dedi.

3. MAYIN KEFKEN’DE

UKRAYNA’nın Odessa limanı açıklarına döşediği ve çıpalarından kurtulan “serseri mayınlar”dan biri daha Türkiye kıyılarına ulaştı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarındaki ‘serseri mayını’, Batı Karadeniz’de düzenli devriye uçuşu yapan deniz karakol uçağı havadan tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, deniz karakol uçağının mayını tespit etmesinden sonra bölge Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından emniyete alındı. Bölgeye sevk edilen SAS timleri mayını imha etti.

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BOĞAZ’DA DA BULUNMUŞTU

Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma mayınlar Karadeniz’deki fırtına nedeniyle çıpalarından kurtularak, Türkiye’nin Batı Karadeniz sahillerine doğru sürüklenmeye başlamıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 18 Mart’ta NAVTEX yayınlayarak Karadeniz’deki tüm gemileri ‘serseri mayınlara’ karşı uyarmıştı. Romanya’nın Köstence limanı açıklarında da bir ‘serseri mayın’ bulunmuştu. ‘Serseri mayınlara’ karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları koordinasyon içinde çalışmalarını yürütüyor. Daha önce İstanbul Boğazı girişi ve İğneada açıklarında iki mayın daha tespit edilmiş, SAS timleri tarafından imha edilmişti. (Uğur ERGAN / ANKARA)