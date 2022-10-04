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Rusya duyurdu: 200 binden fazla kişi orduya alındı

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#Sergey Şoygu #Seferberlik#Ordu
Rusya duyurdu: 200 binden fazla kişi orduya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 16:46

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kararı sonrası 200 binden fazla yedek askerin orduya alındığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker orduya çağırılmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kısmi seferberlik süreciyle ilgili son durumu kamuoyuna aktararak, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 21 Eylül’de açıkladığı karar doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı" ifadelerini kullandı. Birliklerine teslim olan askerlerin silahlı ve teorik eğitimlerden de geçirildiğini bildiren Şoygu, "Askerler eğitimlerin ardından görev yerlerine gönderilmelidir. Ayrıca askerlerin çatışma durumlarına çabuk adaptasyonu için tecrübeli subaylar kontrolünde eğitimlere katılması gerekir" dedi.

Şoygu, sağlık görevlilerinin, kronik rahatsızlığı bulunan ve çok çocuklu erkeklerin orduya davet edilmemesi konusunda da talimat vererek sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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#Sergey Şoygu #Seferberlik#Ordu

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