Rusya diken üzerinde... Wagner'in şifreli mesajı deşifre oldu!

Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı.

Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Rusya'ya dönen Wagner lideri Prigojin'in tam olarak nerede olduğu gizemini korurken Wagner'in şifreli mesajı Rusya'nın bir kez daha alarma geçmesne neden oldu.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Institute for the Study of War'a (ISW) göre, Vladimir Putin'inPrigojin ile yaptığı anlaşma bu ayın başlarında çöktü.

Kremlin kaynaklarına göre bu, yüzlerce Wagner kuvvetinin toplu halde Rusya'ya dönmesine neden oldu.

Bu paralı askerlerin birçoğunun Moskova'ya yakın bölgelere otobüsle götürülmesi, Rus lidere karşı ikinci bir darbe olacağı konusunda endişelere yol açıyor.

İngiliz Express gazetesi bu gelişmeyi 'Otobüs dolusu paralı asker Rusya'ya dönerken şifreli Wagner mesajı Putin'i paniğe sevk etti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

ISW şifreli mesajda paralı askerlere 'iletişim halinde olun. Her an yeni emirler gelebilir' denildiğini aktardı.

Şifreli mesajda Rusya'ya dönen paralı askerlerin çoğunluğunun bu ayın sonunda 'aktive' edileceği belirtildi.

'Aktivasyon' terimi ile tam olarak neyin kast edildiği belirsizliğini korurken bunun ikinci bir darbe girişimi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.