Rusya birliklerini Herson’dan çekiyor

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Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır Ukrayna ordusunun karşı saldırısını püskürtmeye çalışan Rus ordusuna Herson’dan çekilmelerini emrettiğini açıkladı. Televizyonda yaptığı konuşmada Ukrayna’daki Rus kuvvetlerinin komutanı Sergey Surovikin ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Şoygu, Rus birliklerini Dinyeper Nehri’nin güneyine çekmek yönünde “zor bir karar” aldıklarını söyledi. Son 24 saatte bölgeden şiddetli çatışmalar yaşandığı yönünde raporlar geliyordu. Kararın bizzat Şoygu tarafından ilanı, Rusya’nın Herson cephesinde yenilgiyi kabul ettiği yorumlarına sebep oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Eylül ayında “sonsuza kadar Rusya’ya ait olacak” diyerek ilhakını ilan ettiği dört Ukrayna bölgesinden biri olan Herson, 2014’te ilhak edilen Kırım yarımadasına bağlanan su kanalı açısından da önem taşıyor.

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KİEV ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Rusya’nın açıklamasına ihtiyatlı yaklaşan Kiev, “gelişmenin sahada karşılığı olmadığını” belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihaylo Podolyak, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Şoygu’nun açıklamasının bir aldatmaca olabileceğini belirterek “Rusya’nın Herson’dan ayrıldığına dair sahada hiçbir işaret görmüyoruz. Bölgeye asker sevk etmeye devam ediyorlar” dedi. Öte yandan çekilme kararının duyurulmasından kısa süre önce, Herson’a Rusya tarafından atanan başkan yardımcısı Kirill Stremousov’un (45) “bir trafik kazası sonucu öldüğü” açıklandı. Stremousov, kısa süre önce Rusya’nın şehirden çekilmek zorunda kalacağını söylemişti.