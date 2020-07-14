Rusya: Ayasofya Türkiye’nin iç meselesi

Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yeni bir açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bu konuda Türkiye’nin iç işlerine kimsenin karışmaması gerektiğini söyledi. Verşinin, “Türkiye’nin Ayasofya kararı Rusya ve dünyada yoğun tartışmalara yol açıyor. Dünya uygarlığı açısından önemli yere sahip Ayasofya’nın ibadete açılması tamamen Türkiye’nin iç meselesidir. Bu konuda ne Rusya, ne de başka bir ülkenin Türkiye iç işlerine müdahale etme hakkı var” ifadesini kullandı.

DENSİZ JİRİNOVSKİ

Rusya’nın aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski ise küstah bir açıklama yaparak, “Türkler, Ayasofya’yı cami yapıyorsa biz de İstanbul’un adını değiştirelim. Rusya’da o şehre bundan böyle ‘Konstantinopol’ diyelim” dedi.

TAHRAN: KARAR MUTLU ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya’nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi. Musevi, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya’nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk” dedi. Musevi, “Ayasofya’nın durumuyla ilgili karar Türkiye’nin iç meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN HÜKÜMETİ: ÜZÜNTÜ DUYDUK

Alman hükümeti, Türkiye’nin Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürme kararından üzüntü duyduğunu bildirdi. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Ayasofya’nın gerek Hıristiyanlık gerek ise İslamiyet için, kültür tarihi ve dini açıdan büyük bir öneme sahip olduğuna işaret etti. Almanya’nın dinler arası diyaloğa büyük önem atfettiğine vurgu yapan Seibert, “Karardan üzüntü duyduğumuzu gizlemek istemiyorum” diye konuştu.