Rusya: Askeri altyapıyı vurduk

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Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda tahıl anlaşmasına imza atan Rusya, henüz 24 saat geçmeden anlaşma kapsamındaki üç limandan biri olan Odessa’ya saldırdığını kabul etti. Anlaşma ile Rusya; Çornomorsk, Yujnıy ve Odessa’ya saldırmayacağını ve gemilerin geçişine engel olmayacağını taahhüt etmişti.



‘AMERİKAN SİLAHLARI VARDI’



Önceki günkü füze saldırısından hemen sonra sorumluluğunu önce inkâr eden ve anlaşmanın taraflarından olan Türkiye’ye bu yönde bilgi veren Moskova, dün limanı vurduklarını itiraf etti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denizden attığımız uzun menzilli, yüksek hassasiyetli füzelerle bir Ukrayna savaş gemisi ve ABD’nin gönderdiği gemisavar füzelerinin tutulduğu depoyu imha ettik” denildi. Ukrayna ordusu, Rusya’nın toplam 4 füze attığını, bunlardan ikisinin havada önlendiğini açıklamıştı. Saldırı anlaşmayı tehdit ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bunun, “Rusya’ya güvenilemeyeceğini gösterdiğini” savundu.

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Saldırı sonrası Türkiye’ye bilgi veren Ukraynalı yetkililer ise füzelerden birinin bir tahıl silosuna isabet ettiğini söyledi. Füzelerin, limanın operasyonel kapasitesini etkilemediği, gemilere yükleme işlemlerinin normal şekilde devam edebileceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Odessa saldırısının tahıl anlaşmasına dair “ciddi şüphelere neden olduğunu” söyledi. Blinken, “Rusya’nın anlaşmaya bağlılığına dair ciddi şüpheler ortaya çıktı. Saldırı, kritik gıda ürünlerini dünya piyasasına sunmak konusunda BM, Türkiye ve Ukrayna’nın çabalarını baltalıyor” ifadelerini kullandı.

LAVROV SİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin en güçlü hissedildiği Afrika’da tura çıktı. Dün ilk durağı olan Mısır’da temaslarda bulunan Lavrov, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü. Tahıl sevkıyatının aksamasına ilişkin Batı’yı ve Ukrayna’yı suçlayan Lavrov, Karadeniz’deki 70 geminin Kiev yönetimi tarafından engellendiğini öne sürdü. Mısır, çoğu Rusya ve Ukrayna’dan olmak üzere dünyanın en büyük buğday ithalatçıları arasında. Savaştan önce ülkenin tahıl ihtiyacının yüzde 26’sını Ukrayna karşılıyordu. Sevkıyatların durması yüzünden şubat sonundan beri ülkede başta ekmek olmak üzere temel gıdanın fiyatı artıyor. Lavrov’un sonraki durakları Uganda, Etiyopya ve Kongo Cumhuriyeti olacak.