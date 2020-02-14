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Haber Giriş: 14.02.2020 - 01:09,Son Güncelleme:/

Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

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Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

Rusya Federasyonu, Macaristan’ın Nazi’den kurtuluşuna ilişkin saklı tutulan 75 yıllık belgelerin üzerindeki “gizli” ibaresini kaldırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, “Budapeşte Özgürlüğün Köprüsü” başlığı altında yayınlanan belgelerde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin nasıl Nazilerin elinden alındığına dair birçok bilgi ve istihbarat mevcut. Naziler tarafından 29 Ekim 1944 tarihinde kontrol edilen bölgelere, Sovyetler Birliği’ne bağlı 2. ve 3. Ukrayna cephesi birlikleri tarafından geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldı. 108 gün süren çatışmalar sonucu Macaristan’ın bazı bölgeleri ve başkent Budapeşte’de, Nazi birlikleri bölgeden tamamen geri püskürtüldü. 13 Şubat 1945 tarihi itibariyle kontrol Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Kızıl Ordu’ya yani Ruslara geçmiş oldu.

Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

Yayınlanan belgelerde, eski Macaristan Bakanı ve Devlet Başkanı Istvan Betlen’in 7 Aralık 1944 tarihinde Kızıl Ordu tarafına geçtiğine, işçilerin Naziler tarafından kaçıldığı ve yerel halkla alay edildiğine, Kızıl Ordu’nun gelince hayat şartlarının düzeleceğine, ordu düzenine ve daha birçok detaya ilişkin ayrıntılar bulmak mümkün.

Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

 

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